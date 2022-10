Bloomberg rivela: "Mosca aggira l'embargo del petrolio Ue con una flotta ombra"

globalist Modifica articolo

23 Ottobre 2022 - 10.58

Una “flotta ombra” di petroliere con proprietari sconosciuti si sta formando a livello globale “per servire gli interessi di Mosca”: lo scrive oggi l’agenzia di stampa Bloomberg. Già 240 navi sono state acquistate per trasportare il petrolio russo, in vista dell’embargo Ue che entrerà in vigore il cinque dicembre prossimo.

Truppe degli Stati Uniti d’America della divisione 101 sono state dispiegate in Romania a pochi chilometri dal confine con l’Ucraina. Si tratta degli Screaming Eagle, militari di fanteria leggera divenuti celebri nella seconda guerra mondiale. Secondo quanto ha riferito Cbs, sarebbe la prima volta in 80 anni che la divisione d’elite viene schierata in Europa. Una decisione che arriva sulla scia delle tensioni tra l’alleanza Atlantica e la Russia.