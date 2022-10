Erdogan in soccorso a Putin: "Pronto un centro internazionale di distribuzione del gas"

globalist Modifica articolo

14 Ottobre 2022 - 11.36

La Turchia è pronta a creare un «centro internazionale di distribuzione del gas». Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan dopo l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin ad Astana, come riporta l’emittente turca Trt. Putin aveva ipotizzato la creazione di un hub internazionale per la distribuzione del gas in Turchia, ed Erdogan ha confermato che il ministero per le Risorse Naturali turco e l’istituzione equivalente russa hanno ricevuto l’incarico per uno studio congiunto in questo senso.

«Siamo in sinergia con Putin. La Tracia è vista come il luogo più indicato per un tale centro di distribuzione. Abbiamo già un centro di distribuzione nazionale, ma speriamo possa diventare internazionale in tempi brevi», ha detto Erdogan, aggiungendo che alla riunione ha partecipato anche l’amministratore delegato di Gazprom, Aleksej Miller.