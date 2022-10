Ucraina, Borrell chiarisce: "La nostra risposta a un attacco nucleare non sarebbe con armi nucleari"

globalist Modifica articolo

13 Ottobre 2022 - 12.03

L’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, nel suo discorso all’inaugurazione dell’Accademia diplomatica di Bruges ha parlato della possibile minaccia nucleare di parte di Vladimir Putin.

Una possibilità concreta, stando alle parole del numero uno del Cremlino. Secondo Borrell, in caso di attacco nucleare all’Ucraina la risposta sarebbe immediata e potente ma non della stessa portata di quella russa.

«C’è la minaccia nucleare. Putin dice che non sta bluffando. Non può permettersi di bluffare. Bisogna essere chiari che le persone che sostengono l’Ucraina, l’Ue, gli Stati membri, la Nato, gli Usa, non bluffano: ogni attacco nucleare contro l’Ucraina avrà una risposta. Non una risposta nucleare ma sarà una risposta potente dal punto di vista militare».