Lavrov: "Useremo il nucleare solo se la Russia rischierà l'annientamento"

11 Ottobre 2022 - 16.00

“In accordo con la sua dottrina nucleare, Mosca pianifica misure di ritorsione esclusivamente per prevenire l’annientamento della Russia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, come riporta la Tass. Lavrov ha spiegato che non c’è bisogno di gonfiare il tema della minaccia nucleare.

“Un punto di svolta nell’ ‘operazione militare speciale’ in Ucraina potrebbe arrivare tra novembre e febbraio”. L

o ha affermato il presidente del Comitato per la sicurezza dello Stato bielorusso (KGB) Ivan Tertel in un rapporto sull’attuale situazione militare e politica nel Paese e all’estero, riporta la Tass.

“Se la Federazione Russa porta avanti la sua campagna di mobilitazione in modo efficace, fornendo alle sue forze l’equipaggiamento tecnico necessario e armi avanzate, le attività militari entreranno in una fase chiave. Secondo le nostre stime, una svolta arriverà tra novembre di quest’anno e febbraio del prossimo anno”, ha sottolineato Tertel.