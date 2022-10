Trump fa gioco di sponde con Putin: "Biden lo ha quasi costretto a invadere l'Ucraina"

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022

Donald Trump il compare di Putin, quello che con il fascista del Cremlino faceva l’amico del giaguaro ora tira ancora la volta la volata alla Russia.

Trump ha chiesto «negoziati immediati per una fine pacifica della guerra in Ucraina» per evitare una terza guerra mondiale che «non lascerebbe niente sul pianeta».

Nel corso di un comizio in Nevada, Trump ha poi criticato Joe Biden. «Se fossi stato io presidente la Russia non avrebbe mai invaso», ha detto accusando gli Stati Uniti di aver «quasi costretto» Putin invadere l’Ucraina. La «retorica» americana che ha preceduto la guerra – mette in evidenza Trump – ha contribuito alla decisione di Putin di agire.