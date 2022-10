Iran, un italiano è stato arrestato durante le proteste: in corso le verifiche della Farnesina

globalist Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 12.13

In Iran, il governo ha reso noto di aver arrestato nove cittadini stranieri coinvolti nelle manifestazioni di protesta in corso in tutto il Paese per la morte di Mahsa Amini, tra cui anche un italiano.

Il Ministero degli Interni di Teheran ha precisato che i fermati sono di nazionalità tedesca, polacca, italiana, francese, olandese e svedese, “arrestati in flagranza o legati ai disordini”, senza però fornire alcun dettaglio in merito alle generalità.

La Farnesina, d’intesa con l’ambasciata italiana a Teheran, sta verificando la notizia secondo cui un italiano sarebbe stato arrestato nella capitale iraniana, insieme ad altri otto cittadini stranieri, con l’accusa di essere coinvolti nelle proteste per la morte di Mahsa Amini.