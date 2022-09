Il Cremlino risponde alla Ue sui danni al Nord Stream: "Stupido incolpare la Russia"

globalist Modifica articolo

28 Settembre 2022 - 12.36

I futures sul gas schizzano a 205 euro al megawattora alla Borsa di Amsterdam.

Un rialzo in avvio di seduta già oltre il 10%, mentre l’Europa indaga sulle misteriose perdite del Nord Stream.

Gli incidenti non hanno alcun impatto sulla fornitura di gas in Europa perché i collegamenti non sono attualmente in uso ma creano ugualmente tensioni sui mercati dell’energia.

L’Ue ritiene che le perdite di questa settimana da due gasdotti sottomarini tra Russia e Germania “non siano una coincidenza”, ma che si tratti di “un atto deliberato”, ha dichiarato l’Alto commissario per la Politica estera dell’Ue, Josep Borrell. Esprimendo “profonda preoccupazione” per le perdite di Nord Stream 1 e 2 e chiedendo un’indagine, Borrell ha dichiarato in un comunicato che “tutte le informazioni disponibili indicano che queste perdite sono il risultato di un atto deliberato”.

“E’ stupido e assurdo” incolpare la Russia per le fughe di gas da Nord Stream, afferma il Cremlino dopo le accuse alla Russia di aver sabotato il gasdotto.

Esplosioni, fughe di gas e l’acqua del mare che ribolle. Le due linee del Nord Stream, 1 e 2, hanno subito danni “senza precedenti” nel tratto di mar Baltico tra Danimarca e Svezia.

E sebbene il gasdotto che collega la Russia all’Europa fosse ormai fermo per la guerra in Ucraina, le sanzioni a Mosca e i ricatti del Cremlino, ad Amsterdam il prezzo del gas – che era rimasto più o meno stabile anche dopo la chiusura dei rubinetti da parte di Gazprom ad agosto – è schizzato fino ai 207 euro al megawattora (+19%).

“Ho parlato con la premier danese Mette Frederiksen dell’azione di sabotaggio del Nord Stream – ha scritto in serata in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen -. E’ fondamentale ora indagare sugli incidenti, ottenere piena chiarezza sugli eventi e sul perché. Qualsiasi interruzione deliberata delle infrastrutture energetiche europee attive è inaccettabile e porterà alla risposta più forte possibile”.

‘Senza precedenti’

I danni avvenuti contemporaneamente su tre linee offshore di Nord Stream in un solo giorno “sono senza precedenti”. Lo afferma l’operatore della rete Nord Stream ag, secondo quanto riporta Ria Novosti. L’azienda ha inoltre dichiarato l’impossibilità di stimare quando sarà ripristinata la capacità operativa del sistema di reti del gas.