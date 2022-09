Liz Truss contro Putin: "Ha consegnato l'Europa a un inverno freddo e duro"

globalist

20 Settembre 2022 - 12.21

Liz Truss, premier britannica, ha duramente attaccato Vladimir Putin perché «ha consegnato milioni di europei a un inverno più freddo e più duro, avendo chiuso i rubinetti del gasdotto Nord Stream». Questo passaggio fa parte del suo imminente intervento all’Onu, anticipato da Downing Street nelle ore in cui la neo premier Tory britannica è in partenza per New York.

Truss insiste peraltro a incoraggiare gli alleati occidentali a non piegarsi di fronte a Mosca in Ucraina, e a «lavorare insieme per mettere fine una volta per tutte alla dipendenza dall’energia russa»: fattore con cui il Cremlino «sta manipolando fin troppe vite in Ucraina, in Europa e nel mondo».

L’erede di Boris Johnson, nel testo del suo discorso, conferma poi l’impegno di Londra a sostenere – anche militarmente – Kiev; e a stanziare 2,3 miliardi di sterline complessive per l’Ucraina nel 2023, stessa cifra del 2022. Non senza evocare come «ispirazione le vittorie delle ultime settimane» attribuite sul terreno alle forze ucraine. «Il mio messaggio al popolo ucraino – conclude – è questo: il Regno Unito continuerà a essere dietro ciascun vostro passo. La vostra sicurezza è la nostra sicurezza».