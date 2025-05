Russia in rovina, senza guerra crolla: Putin marcia sull’Europa l'unico futuro sembra il conflitto eterno

Beatrice Sarzi Amade Modifica articolo

22 Maggio 2025 - 22.15

ATF

L’esercito russo sta marciando. Abbiamo avuto l’impressione, quest’inverno, che l’avanzata, centinaia di metri per centinaia di metri, fosse cessata su tutto il fronte. Con la primavera, questo progresso è ripreso, tanto lento, quanto sembra, quanto inesorabile. Oggi non farò un elenco dei villaggi occupati, (da quando ogni località in cui l’esercito russo è, tra l’altro, trasformato in qualche ammasso di rovine), ma gli stessi ucraini dicono che, in molte posizioni a sud di Pokrovsk, la situazione sia “molto difficile”, un vero e proprio inferno. E così possiamo avere la sensazione che la Russia stia prendendo il comando.

La verità è che i propagandisti russi legati all’esercito spiegano che in realtà le cose sono molto più complesse e che, grazie a Denis Kazanskiy, sappiamo prima che gli anticipi vengono pagati, secondo gli stessi propagandisti, ad un “prezzo mostruoso”. Conosciamo questo prezzo: i russi perdono, in media, circa 1.200 uomini al giorno messi fuori combattimento, per combattimento significa uccisi e feriti abbastanza gravemente da non essere rispediti al fronte (perché feriti leggeri, non contati, vengono rimandati indietro, vengono uccisi e, quasi sempre, prima che le loro ferite siano guarite).

1200 è il numero riconosciuto da tutte le istituzioni internazionali e dagli stessi ucraini. Quello che ho scoperto, grazie a Denis Kazanzskiy, è che questo numero è sottovalutato per uno strano motivo: ci sono una grande quantità (non quantificata per definizione) di persone che vengono uccise senza essere contate, e che non vengono contate, perché non sono registrati come combattenti.

Ma com’è possibile?

Sono contati come fidanzati, ovviamente. E così, in quanto tali, ricevono uno stipendio abbastanza importante, o importante al punto che questo stipendio decide la loro vita: quello stipendio a cui si impegnano.

Arrivano sul campo di allenamento, restano lì per qualche giorno e vengono mandati direttamente al fronte. Ma senza documenti d’identità, e senza carta di credito (perché lo stipendio viene pagato, su carta, su un conto speciale non, ovviamente, in contanti).

Questi uomini, impreparati, hanno un’aspettativa di vita di uno, massimo, due assalti. Cioè, arrivano e diventano, come dice il loro gergo militare, “da duecento” a “nulla”.

In realtà vengono uccisi e non vengono annunciati i decessi e quindi i soldi arrivano sulla carta per essere dirottati sul conto del funzionario. E poi vengono dichiarati “scomparsi”, il che significa che non sono morti, e forse disertori, fermano i pagamenti, anche per le famiglie (le famiglie non ereditano nulla, visto che la morte dovrebbe mancare, quindi viva).

Questo sistema, diffuso in prima linea, è una delle fonti di arricchimento per gli ufficiali, gli ufficiali dico sono in prima linea, ma si vedono più spesso, spiegano i propagandisti russi, nei ristoranti di Donetsk. Il sorriso più incredibile è quello che racconta: sì, dice, è così che va, e ride. Oppure, aggiungete il suo compadre, altrettanto esilarante, arrivano le assunzioni, e “dimentichiamo” di arruolarli come combattenti attaccati a qualsiasi reggimento, e così, possiamo “usarli”, ma non esistono e non gravano sulle statistiche.

Statistiche, oggi, che lo stato russo ha deciso, in generale, di cancellare tutto ciò che, per un motivo o per l’altro, sarebbe considerato inquietante.

Allora, è recente, gli specialisti hanno scoperto che le statistiche sulla nascita in tutto il paese erano ora classificate come segrete?

Sono, infatti, catastrofiche: la popolazione del Paese è in calo, e diminuisce a velocità sempre maggiore, nonostante gli incentivi del potere di fare figli, incentivi che sono all’ordine di parola, e solo di parola: il ruolo delle donne, dice lo stesso Putin, è quello di fare un minimo di quattro bambini. Allo stesso modo, ma più stranamente, le statistiche di morte vengono tenute segrete.

Esperti indipendenti hanno cercato di capire, concludendo che la mortalità dell’intera popolazione, non solo dei combattenti, era aumentata, in alcune regioni con il maggior numero di volontari, di circa il 30%, e che queste morti sono state causate anche per un altro motivo rispetto ai “morti in battaglia” che c’era, certo, un aumento di omicidi e incidenti legati al ritorno di uomini mentalmente disturbati da quanto visto in Ucraina, e ancora più alcolizzati di prima, e la questione del reinserimento dei combattenti nella società civile è tanto grave, quanto urgente quanto impossibile recuperare le migliaia e migliaia di armi sottratte al fronte e il più delle volte non c’è lavoro.

Eppure il motivo principale è ancora più grave: nelle province sanguina il sistema di assistenza. Le persone semplicemente non possono più essere curate negli ospedali, perché l’intera economia russa sta crollando, non legata alla guerra.

Il punto è qui: il potere non solo rende segrete le statistiche sulla mortalità demografica, ma anche l’uso di un terzo del suo bilancio. Sappiamo che il 40% del PIL è diretto verso la guerra e la “sicurezza nazionale” (la sicurezza nazionale riceve più dei militari).

Ciò significa due cose:

in Russia non c’è altro che lo sforzo bellico, e tutta la società oggi è diretta unicamente verso la guerra, al punto, per esempio, che tra le statistiche non segrete, sappiamo che il bilancio nazionale per l’istruzione è sceso del 10%. Il Paese non può esistere senza la guerra: la crescita, ufficialmente, è dell’1,5%, ma quell’1% è legato alla produzione di armi, e nient’altro.

Questo significa che oggi, sotto il regime di Putin, la guerra è questione di vita o di morte. Non ci può essere pace, senza la quale crollerebbe l’intera economia, e la gente vedrebbe il reale stato delle infrastrutture sanitarie, dei trasporti, dell’istruzione, ecc.

La Russia è oggi, oggettivamente parlando, un paese in rovina, rovine che, senza guerra, farebbero crollare il paese in meno di pochi mesi. Quindi non può esserci pace duratura oggi in Ucraina e, più in generale, in Europa, visto che lo dicono gli stessi funzionari russi e lo dicono dal 2022,

l’Ucraina è solo un passo della “conquista”.

Quello che l’Ucraina sta cercando di fare, con la sua feroce resistenza, metro dopo metro, è resistere abbastanza a lungo perché il regime di Putin venga preso, dall’interno, dal suo crollo, e quindi, l’unica vera speranza del Cremlino, non è il suo esercito, un esercito incapace di uccidere 10.000 dei suoi uomini per conquistare un chilometro (e quanti combattenti ucraini, e quanti civili? ), è Trump.

Vedremo.

Ma una cosa è chiara: guerra, militare, in Europa, se Putin riesce a farla franca, è assolutamente inevitabile.

Putin non ha altra via d’uscita che fuggire in avanti.