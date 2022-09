Erdogan ricatta ancora: "Il veto su Finlandia e Svezia resterà se non manterranno le promesse"

globalist

20 Settembre 2022

La Turchia non toglierà il veto all’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato fino a quando i due Paesi non manterranno le promesse fatte e non estraderanno i sospetti terroristi di cui Ankara chiede la consegna. Lo ha ribadito il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in un’intervista alla televisione americana.

«Se questi Paesi intraprenderanno una vera lotta al terrorismo allora avranno tutto il supporto della Turchia. L’ultima decisione spetta al nostro Parlamento. Se continuano a dare sostegno a terroristi non possono entrare nella Nato che il terrorismo lo combatte, non lo sostiene», ha detto Erdogan. I due Paesi scandinavi hanno presentato richiesta di ingresso nella Nato a giugno, ma rimane il veto di Ankara il cui Parlamento dovrà ratificarlo. Per dare il via libera, la Turchia chiede la consegna di presunti terroristi cui Svezia e Finlandia garantiscono asilo politico.