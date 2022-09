Lo Swatch della Regina Elisabetta fa impazzire il mercato: l'eredità di un'icona Pop

globalist

19 Settembre 2022 - 09.34

Preroll

La Swatch della Regina Elisabetta II è il gadget che più sta andando a ruba in queste convulse settimane per il Regno Unito. Questo particolare orologio, realizzato dalla nota marca svizzera, era stato realizzato per il Giubileo di Platino della defunta sovrana (i 70 anni di regno, ndr), originariamente creato come articolo celebrativo ed economicamente accessibile a tutti – era venduto a 73 sterline, circa 98 euro. Lo Swatch della Regina Elisabetta ha però un particolare che ha fatto impazzire il mercato degli appassionati: ruotando la corona dell’orologio, l’abito della Regina cambia colore.

OutStream Desktop

Top right Mobile

L’oggetto, poco prima della morte di Elisabetta II, era facilmente rintracciabile nei negozi di Londra ma, dopo la scomparsa della Regina, il gadget è letteralmente andato a ruba e non è più acquistabile. Oggi, su internet, è possibile partecipare a vere e proprie aste che hanno fatto schizzare la quotazione fino a 1500 euro al pezzo.