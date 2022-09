La Regina Elisabetta verso Westminster, dove sarà allestita la camera ardente: qui la diretta video

globalist

14 Settembre 2022 - 16.07

La Regina Elisabetta II ha lasciato Buckingham palace per arrivare a Westminster hall, dove sarà allestita la camera ardente. La bara della Regina viene trasportata su un affusto di cannone della King’s Troop Royal Horse Artillery. A fianco marciano le guardie dei granatieri.

Dietro il feretro, seguono a piedi re Carlo III con i fratelli Anna, Andrea ed Edoardo. Subito dopo vi sono i nipoti maschi della regina, Peter Philips (figlio di Anna), l’erde al trono William e suo fratello Harry. In terza fila vi sono il marito di Anna, sir Tim Laurence, il duca di Gloucester (cugino della regina) e David Armstrong-Jones (figlio di Margaret, la sorella della regina). Andrea e Harry non indossano la divisa militare, perché non sono più membri della famiglia reale in servizio. La regina consorte Camilla, Kate, Meghan e Sophie, la moglie di Edoardo, arriveranno a Westminster hall in automobile.

La bara della regina è avvolta nella bandiera del Royal standard e sopra, appoggiata su un cuscino di velluto, è stata posta la corona imperiale. La corna di fiori comprende rose e dalie bianche, oltre a rami di foglie provenienti dai parchi di Windsor e Balmoral. Durante la marcia, il Big Ben suona a morto ogni minuto. Un’immensa folla si è radunata per assistere al passaggio del feretro, mentre la gente si prepara in fila ad entrare nella camera ardente della Regina. Fra la folla, molti uomini si levano il cappello mentre passa la processione.