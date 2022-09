La Ue saluta l'ascesa di Carlo III: "Un regno di successo glorioso"

globalist

10 Settembre 2022 - 19.04

L’Unione europea saluta l’ascesa al trono di Carlo III, proclamato re in una storica cerimonia negli appartamenti di St James. “Caro re Carlo III, mi congratulo con te per la tua nomina”, scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che rappresenta i Ventisette Stati membri, augurando al nuovo sovrano “un regno di successo e glorioso”.

William: “Pronto a sostenere mio padre re Carlo”

Il principe William si è detto pronto a “sostenere” in pieno il padre, re Carlo III. È quanto si legge nel primo comunicato come principe di Galles.

William e Harry con le mogli riuniti a Windsor

Momento di riavvicinamento a sorpresa oggi per i principi William e Harry, a Windsor. I due figli di Carlo e di Diana si sono riuniti per passare in rassegna insieme, con le rispettive consorti Catherine e Meghan al fianco, i mazzi di fiori lasciati dinanzi all’ingresso del palazzo reale in memoria e in onore della loro nonna, la regina Elisabetta.