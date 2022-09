La Francia rassicura: "Le sanzioni alla Russia funzionano, non ascoltate le bugie"

globalist

9 Settembre 2022 - 11.37

Il ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, al suo arrivo all’Eurogruppo a Praga in un punto stampa con il suo omologo tedesco, Christian Lindner, ha confermato la bontà delle sanzioni emesse dalla Ue al governo di Mosca. «Siamo fermi nell’attuazione di forti sanzioni contro la Russia. E voglio dirlo chiaramente: le sanzioni europee contro la Russia funzionano. La Russia sta affrontando una grave recessione di oltre 4%, un alto livello dell’inflazione di oltre il 14% e gravi difficoltà nella catena di approvvigionamento».

«Quindi non ascoltate le bugie di coloro che non ci aspettiamo difendano i valori europei. Non ascoltate le bugie di coloro che spiegano che le sanzioni non funzionano. In realtà sono efficienti e dovremmo essere orgogliosi del modo in cui le nazioni europee hanno mostrano unità contro l’aggressione di Putin»,