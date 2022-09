Orban il filo-Putin peggio di Salvini: "Con le sanzioni Ue in ginocchio e Russia non indebolita"

globalist

8 Settembre 2022 - 14.51

Preroll

Viktor Orban, in un discorso al Bosch Budapest Innovation Campus, ha puntato ancora una volta il dito contro le sanzioni della Ue alla Russia di Putin. «A causa delle sanzioni e della guerra, l’Europa potrebbe rimanere senza energia: sono in vigore 11 mila sanzioni contro la Russia, ma la guerra è ancora in corso e i tentativi di indebolire Mosca sono falliti. Vi assicuro che in Ungheria non ci sarà deficit energetico».

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Ci saranno gas ed elettricità a sufficienza in Ungheria», il che significa che nessuna fabbrica dovrà essere chiusa. energia, ha promesso il premier di Budapest. Sulle sanzioni contro la Russia, Orban ha affermato di non ritenerle efficaci e ha avvertito che l’inflazione e la carenza di energia causate dalle sanzioni potrebbero «mettere in ginocchio» l’Europa.