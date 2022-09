Ucraina, l'Onu chiede una tregua su Zaporizhzhia: "Le forze in campo usino buon senso e cooperazione"

globalist

7 Settembre 2022 - 09.39

Dopo il report dell’Aiea sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia, anche l’Onu interviene sulla sicurezza dell’impianto ucraino. Antonio Guterres, segretario generale dell’Onu, al consiglio di sicurezza ha parlato della questione.

“Gli sforzi per ristabilire la centrale nucleare di Zaporizhzhia come infrastruttura puramente civile sono vitali. Come primo passo le forze russe e ucraine devono impegnarsi a non intraprendere alcuna attività militare verso o dal sito”.

“Qualsiasi danno, intenzionale o meno, alla centrale nucleare di Zaporizhzhia potrebbe significare una catastrofe, non solo per le immediate vicinanze, ma per la regione e oltre. Devono essere intrapresi tutti i passi per evitare tale scenario, il buon senso e la cooperazione devono guidare la strada”, ha ribadito il segretario generale.