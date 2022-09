Crisi energetica, la Repubblica Ceca dice no al tetto al prezzo del gas: "E' solo uno strumento politico"

globalist

7 Settembre 2022 - 15.21

La Repubblica Ceca vuole escludere la questione del tetto ai prezzi del gas dalla Federazione Russa dalla discussione al prossimo Consiglio Ue dei ministri dell’Energia. Lo ha detto il ministro dell’Industria e del Commercio, Jozef Sikela. Per il ministro, si tratta di «uno strumento politico e non una soluzione alla crisi energetica». Lo ha dichiarato parlando alla commissione Economia del Senato. Alla riunione del Consiglio di venerdiì prossimo a Praga, Sikela vuole piuttosto che vengano discussi i temi della separazione dei prezzi dell’elettricita’ e del gas, delle modifiche alle imposte su produttori e distributori e delle quote di emissione.

