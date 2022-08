Gorbaciov, niente funerali di Stato? Il Cremlino: "Ancora non abbiamo deciso"

globalist

31 Agosto 2022 - 15.43

Mikhail Gorbaciov potrebbe non avere i funerali di Stato in Russia. La decisione non è ancora stata presa, a proposito delle esequie per l’ultimo presidente dell’Unione sovietica Mikhail Gorbaciov, venuto a mancare la notte scorsa a 91 anni: lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov.

«Non posso dire niente di sicuro al momento. La questione sarà affrontata oggi e sarà presa una decisione, ma per ora non ce ne sono state». Ai giornalisti che gli chiedevano se il presidente Vladimir Putin parteciperà al funerale, Peskov ha risposto «non sappiamo ancora come andranno le cose. Dipenderà anche dai desideri della famiglia e degli amici: non ci sono informazioni per ora».