Gorbaciov, l'omaggio della Rai: tutti gli appuntamenti nel palinsesto tv

1 Settembre 2022 - 12.35

La storia di Michail Gorbaciov, il suo contributo alla fine della Guerra Fredda, ma anche il suo rapporto con l’Italia: spunti proposti dalla programmazione che Rai ha dedicato e dedica all’ ultimo leader sovietico. Rai Cultura lo ricorda in “Passato e Presente”, in onda giovedì 1° settembre alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia e – dalle 15.00 su Rai Storia – con “Il vento dell’Est – La Perestroika e il mondo”, “Il vento dell’Est – La Perestroika e Mosca” e “Afghanistan 1979. La guerra che ha cambiato il mondo”.

Alle 19.30, poi, “Il vento dell’Est – Michail Gorbačëv e Giovanni Paolo II” è dedicato al suo viaggio in Italia nel 1989. I rapporti con l’Italia sono anche al centro dei servizi nelle edizioni locali della Tgr, in particolare nelle regioni visitate da Gorbaciov durante la sua presidenza e negli anni successivi: il Friuli Venezia Giulia, la Puglia, la Liguria (indimenticabile la presenza al Festival di Sanremo 1999), l’Emilia Romagna, l’Umbria, la Valle d’Aosta, il Veneto e le Marche. Servizi e approfondimenti anche nelle principali edizioni di Tg e Gr, mentre RaiNews 24 fin dalle prime ore della scomparsa di Gorbaciov gli ha dedicato numerosi servizi e approfondimenti.

Su RaiPlay, inoltre, in homepage, nella fascia “Da Non Perdere” e nella sezione Teche, l’antologia “Rivoluzione Gorbačëv”, una collezione di contenuti dagli Archivi Rai con i momenti decisivi della vita del presidente russo. Nella sezione Learning è stata inoltre pubblicata una playlist di interviste e servizi tratti da programmi Rai come “La Grande Storia”, “Il Tempo e la Storia”, “Che Tempo Che Fa”, “Uno Mattina”.

RaiPlay Sound propone, ancora in homepage, una striscia con contributi audio dedicati allo statista, in particolare “Radio 3 Mondo”, con la rassegna stampa russa, e “Tutta la città ne parla”, oltre alla puntata di “Wikiradio. Il tentato colpo di stato contro Gorbacëv”, che ricostruisce un momento cruciale nella storia della Russia e in quella mondiale.

Sempre per la radio, a Gorbaciov è stata dedicata su Radio 1 la prima parte di “Radio Anch’io” alle 7.30 e una parte della trasmissione “Radio1 Box” alle 9.30, mentre giovedì 1° settembre alle 10.00 su Radio 3 “Tutta la città ne parla” e “Radio3mondo” propongono uno Speciale dedicato a Michail Gorbaciov.

Ospiti di Pietro Del Soldà, Marina Lalovic e Roberto Zichittella sono Rosalba Castelletti, giornalista di Repubblica, inviata a Mosca, Ferdinando Salleo, ex ambasciatore a Mosca (1989-1992), Valery Mikhailenko che insegna Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università Federale degli Urali di Ekaterinburg, Paolo Valentino, giornalista di esteri del Corriere della Sera, Roberto Valle, docente di Storia dell’Europa orientale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, Fiammetta Cucurnia, giornalista che intervistò Gorbaciov all’indomani delle sue dimissioni da presidente dell’Unione Sovietica il 27 dicembre 1991 e Giuseppe Vacca, che ha insegnato Storia delle dottrine politiche all’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ed è stato direttore e presidente della Fondazione Gramsci di Roma, oltre che parlamentare.