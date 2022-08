La tragedia di Marcinelle, Letta: "La polemica di Meloni è incomprensibile"

globalist

8 Agosto 2022

Enrico Letta è a Marcinelle, dove ha partecipato con le autorità locali alla commemorazione della tragedia avvenuta al Bois du Cazier nel 1956. Il segretario Dem, ha commentato la lettera inviata da Giorgia Meloni al Corriere della Sera, che chiedeva di non paragonare l’attuale situazione dei migranti con quella dei minatori italiani in Belgio.

“Fare polemiche su Marcinelle da parte della Meloni è incomprensibile e sbagliato”. Marcinelle “riguarda tutti. Chi si candida a fare il presidente del Consiglio dovrebbe imparare che la prima cosa da fare è unire e non dividere e io mi sento in questo momento non soltanto al mio posto ma che ho fatto bene a esserci a venire, a dire delle parole di unità rispetto alla nostra comunità nazionale e rispetto ad uno dei più grandi drammi del nostro tempo che non può essere strumentalizzato”, spiega Letta.