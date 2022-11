Nancy Pelosi a Singapore, il premier: "Stabili le relazioni tra Cina e Usa"

globalist Modifica articolo

1 Agosto 2022

Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, ha sottolineato l’importanza di “stabili relazioni tra Usa e Cina per la pace e la sicurezza regionale” nell’incontro con la delegazione del Congresso Usa capeggiata dalla speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi.

Singapore è la prima tappa della missione asiatica di Pelosi, che sarà nella città-Stato asiatica fino a domani, secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri di Singapore. Lee e la delegazione Usa, sottolinea una nota, “hanno inoltre scambiato opinioni su sviluppi chiave regionali e internazionali, inclusi la guerra in Ucraina, le relazioni nello Stretto e il cambiamento climatico”. Lee e Pelosi hanno poi anche discusso modi per “approfondire l’impegno economico degli Stati Uniti nella regione attraverso iniziative come il framework economico Indo-Pacifico”.