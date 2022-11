Trump fomenta la violenza durante le elezioni di Midterm: "Nancy Pelosi è un animale"

globalist Modifica articolo

8 Novembre 2022 - 10.35

Biden torna ad attaccare l’ala trumpiana Maga dei repubblicani: “Stiamo affrontando tra le forze più cupe che abbiamo mai visto nella nostra storia”, ha detto il presidente Usa incitando a “difendere la democrazia“. Trump ha reso noto che farà “un grandissimo annuncio” il 15 novembre, ventilando nuovamente la sua ricandidatura alla Casa Bianca. Oltre 41 milioni di cittadini statunitensi hanno già votato. Si eleggono 435 deputati, 35 senatori e i governatori di 36 Stati.

Intanto Trump sembra scaldare i motori, aspettando il voto di Midterm per annunciare la ricandidatura del tycoon. “Farò un grandissimo annuncio il 15 novembre a Mar-a-Lago”, ha detto infatti Trump in un comizio in Ohio, ventilando nuovamente la sua discesa in campo per le elezioni del 2024.

Trump: “Nancy Pelosi è un animale” – E nel frattempo, l’ex presidente non ha risparmiato colpi ai suoi storici rivali, prima di tutti la speaker della Camera, la dem Nancy Pelosi, definita da Trump “un animale”. “Mi ha messo sotto impeachment per due volte, per nulla”, ha aggiunto, quasi per giustificarsi.