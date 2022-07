Ucraina, i porti tornano a funzionare: già partite le prime esportazioni di grano

globalist

27 Luglio 2022 - 14.58

La Marina ucraina ha annunciato il ritorno alla piena attività dei porti, nel giorno in cui a Istanbul apre il centro per il coordinamento delle operazioni per consentire il passaggio sicuro delle navi ucraine nel mar Nero dopo l’intesa tra Kiev, Mosca e l’Onu con la mediazione della Turchia.

E questo mentre il viceministro degli Esteri russo Andrei Rudenko dichiara che l’accordo mediato dalla Turchia per sbloccare le esportazioni di grano ucraino sul Mar Nero potrebbe venir meno “se gli ostacoli alle esportazioni agricole della Russia non saranno prontamente rimossi”. Lo riporta Interfax. Rudenko afferma che le spedizioni di grano dall’Ucraina inizieranno presto e spera che l’accordo resti valido.