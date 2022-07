Grecia, ragazzo decapitato dalla pala di un elicottero mentre si scattava un selfie

globalist

26 Luglio 2022 - 18.05

Preroll

Una tragedia assurda: è sceso dall’elicottero che da Mykonos lo aveva portato ad Atene quando il mezzo era ancora acceso e, mentre si scattava un selfie, è stato decapitato da una delle eliche. È quanto accaduto a 22enne studente della Oxford Brookes University, Jack Fenton, che si trovava in Grecia per una vacanza con gli amici. Pare che il giovane non sapesse che il motore era ancora acceso.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo quanto riporta la Bbc, per la tragedia, avvenuta lunedì sera intorno alle 18, la polizia ha arrestato tre persone: due piloti e un tecnico di terra presso l’eliporto. Sono accusati di omicidio colposo. Secondo quanto dichiarato da Ioannis Kandyllis, presidente del comitato greco per gli incidenti aerei, sono state rispettate tutte le norme di sicurezza.