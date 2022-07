Accordo sul grano, l'appello di Erdogan: "Russia e Ucraina rispettino i patti"

globalist

26 Luglio 2022 - 10.27

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha lanciato un appello a rispettare l’accordo sul grano sottoscritto a Istanbul da Russia, Ucraina, Onu e Turchia, sottolineando che un eventuale “fallimento andrebbe contro tutti”.

“Ci aspettiamo che tutti rispettino gli impegni assunti con la loro firma e che agiscano secondo le proprie responsabilità”, ha detto Erdogan in un’intervista concessa all’emittente pubblica TRT, invitando quindi a dare attuazione all’intesa per riprendere le esportazioni del grano ucraino.

Erdogan si è quindi detto “rattristato” per l’attacco russo dello scorso fine settimana al porto ucraino di Odessa, rimarcando come “un fallimento andrebbe contro tutti. Con questo accordo, gli effetti della crisi alimentare globale, che sta raggiungendo dimensioni gravi, inizieranno ad attenuarsi”.

L’accordo prevede la creazione a Istanbul di un Centro di coordinamento congiunto per il monitoraggio delle navi in entrata e in uscita dai porti ucraini e la sicurezza delle rotte.