California, la polizia spara a un afroamericano di 23 anni: il video dell'omicidio

20 Luglio 2022 - 12.25

Negli Usa un altro caso di violenza da parte della polizia su un cittadino afroamericano, anche questa volta finito in tragedia.

La polizia di San Bernardino in California, infatti, ha ucciso un giovane afroamericano di 23 anni in un parcheggio. Un episodio che risale al 16 luglio. Il video con le immagini riprese delle bodycam degli agenti è diventato virale. Si vede Robert Adams aggirarsi in un parcheggio in cui arriva un’auto. Scendono gli agenti in uniforme, il ragazzo fugge tra le auto in sosta, viene colpito e ucciso.

Nelle immagini di una telecamera di sicurezza si vede la vittima aggirarsi in un parcheggio, in cui arriva una macchina senza contrassegni: quando dall’auto scendono gli agenti in uniforme, Adams fugge tra le auto in sosta ma viene colpito e ucciso. La polizia ha in seguito diffuso alcune immagini delle bodycam degli agenti, per spiegare il comportamento dei poliziotti, affermando che l’uomo impugnava una pistola e che si rifiutava di gettarla come ordinato.

La pubblicazione del video ha innescato una nuova ondata di proteste e indignazione, è l’ennesimo episodio di violenza contro un giovane di colore negli Stati Uniti. La famiglia di Adams è rappresentata da Ben Crump, lo stesso avvocato dei parenti di George Floyd, che ha parlato di “una orribile esecuzione”.