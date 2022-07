Boris Johnson, le reazioni del Centrosinistra: "E' una buona notizia per gli inglesi"

globalist

7 Luglio 2022 - 14.11

I ministri e il partito in fuga, l’89% dei britannici che chiede le dimissioni. Finisce male per Boris Johnson ma i segni della sua esperienza resteranno a lungo, su tutti la Brexit. Gravissima una delle decisioni più recenti: la deportazione dei richiedenti asilo in Ruanda”. Lo scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo.

“L`annunciato addio di Boris Johnson è una buona notizia per gli inglesi, ora mi auguro che avvenga al più presto e davvero, e sia la premessa per una nuova stagione politica per il Regno Unito, dopo troppi anni cupi fatti di degrado, diseguaglianze, promesse mancate, scelte politiche internazionali sbagliate”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. In qualunque Paese sia al governo – conclude il leader di Si – la destra combina disastri sociali, culturali ed economici”

“La leadership di Johnson collassa tra menzogne, faide, scandali sessuali e un bilancio pesante: Brexit, crisi economica, spinte alla secessione in Scozia, nuove tensioni in Irlanda del Nord. Mai il Regno Unito è stato così diviso. È così che finiscono gli esperimenti sovranisti”. Lo scrive su Twitter Lia Quartapelle, responsabile Affari internazionali ed Europa nella segreteria del Pd.