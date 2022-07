Boris Johnson, le reazioni di Mosca: "Speriamo in persone più professionali al governo di Londra"

globalist

7 Luglio 2022 - 12.07

Preroll

Le dimissioni di Boris Johnson hanno provocato un’immediata reazione a Mosca. Il Cremlino, per voce di Dmitri Peskov, ha dichiarato: “Speriamo che persone più professionali e in grado di prendere decisioni attraverso il dialogo arriveranno un giorno al potere in Gran Bretagna». Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, rispondendo a una domanda sulla crisi nel Regno Unito e alle previste dimissioni di Boris Johnson.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“È il risultato logico dell’arroganza britannica e della sua politica incompetente in campo internazionale”, ha commentato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, l’ex presidente russo Dmitry Medvedev.