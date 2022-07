Dall'Australia altri aiuti militari all'Ucraina e divieto di importazione dell'oro russo

globalist

3 Luglio 2022 - 22.16

Il premier australiano Anthony Albanese in visita in Ucraina ha annunciato, in un punto stampa a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, «un nuovo sostegno militare di 100 milioni di dollari», che porta a 390 milioni il totale degli aiuti, e l’invio di altri «14 veicoli blindati per il trasporto delle truppe e 20 blindati Bushmaster» e droni.

Albanese ha inoltre annunciato nuove sanzioni contro Mosca, in particolare «il divieto di soggiorno per altri 16 ministri e oligarchi, per un totale di 843 individui e 62 entità colpiti dall’Australia». «Introdurremo anche il divieto di importazione di oro russo per ridurre le capacità della Russia di finanziare la sua guerra», ha aggiunto il premier che in giornata si è recato anche a Bucha, Irpin e Gostomel, cittadine che erano state occupate dai russi nel mese di marzo.