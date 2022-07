Uzbekistan, rivolta nella regione del Karakalpakstan che aspira alla secessione

globalist

2 Luglio 2022 - 23.08

Preroll

Cronache nell’orticello di Putin anche se questi paesi sono stati molto freddi con l’invasione dell’Ucraina: proteste nella regione uzbeka di Karakalpakstan dopo la presentazione di emendamenti della Costituzione che cancellano la possibilità, fino a ora garantita, di convocare un referendum sulla secessione. Cinque dei sei articoli che riguardano il Karakalpakstan saranno cancellati, secondo il progetto di riforma, con 170 emendamenti, del Presidente Shavkat Mirziyoev.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Fra questi, l’articolo 74 che garantisce ai residenti della regione «il diritto a separarsi dall’Uzbekistan con un referendum e l’articolo 70 che ne protegge la sovranità. Si precisa che i diritti e le libertà garantite dalla costituzione e dalle leggi proteggono anche il Karakalpakstan, una regione turcofona desertica, sul Lago di Aral, in cui vivono due milioni di persone che fino al 1930 era una entità autonoma del Kazakistan. Nel 1936 era stata inglobata nell’Uzbekistan come repubblica socialista sovietica autonoma del Karakalpak

Middle placement Mobile

Il Presidente del Parlamento autonomo, Murat Kamalov, ha ricevuto una delegazione dei manifestanti a Nukus, a cui ha assicurato he la regione non perderà il suo status attuale. Ma dal governo a Tashkent non è arrivato alcun commento.

Dynamic 1

La riforma cambia anche la durata del mandato del Presidente da cinque a sette anni, e annulla – sul modello della riforma di Putin del 2020 – i mandati precedenti del Presidente. Rimane in generale il tetto ai due mandati. Mirziyoev al suo secondo mandato, potrà quindi ripresentarsi ad altre due elezioni presidenziali.