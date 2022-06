Israele, dall'altare alla polvere: l'irresistibile discesa di Naftali Bennett

Umberto De Giovannangeli

30 Giugno 2022 - 17.33

Le quinte elezioni anticipate, in poco più di tre anni, in Israele hanno una certezza. La data: l’1 novembre. Oggi la Knesset ha votato la mozione della ex maggioranza che sancisce lo scioglimento del Parlamento. In questo modo, a guidare l’esecutivo in carica nella campagna elettorale sarà l’ex ministro degli Esteri e premier a staffetta, Yair Lapid. Il che ha una sua valenza non di poco conto visto che con l’autoscioglimento, i partiti del fu “Governo del cambiamento” hanno evitato la mozione di sfiducia del Likud, che se accolta avrebbe portato Benjamin Netanyahu a guidare il paese alle elezioni. L’altra certezza è che alla partita elettorale non giocherà Naftali Bennett. Travolto dal crollo della coalizione, che dire variegata è un eufemismo, che il giovane e ambizioso Naftali si era inventato, e dal fuoco amico di Yamina, il suo partito, l’ex premier ha gettato la spugna. Salta un giro. Almeno.

La parabola di Naftali

Annota su Haaretz Yossi Verter, tra i più autorevoli analisti politici israeliani: “L’uscita di Naftali Bennett dalla vita politica era già scritta sul muro, dal momento in cui ha annunciato la sua intenzione di sciogliere la Knesset e di essere sostituito da Yair Lapid. Non aveva scelta. Gli ultimi resoconti di coloro che gli stavano intorno sul suo pensiero di passaggio erano un pallone di prova che non ha raccolto consensi. Lo scenario realistico in cui l’uomo che fino a poco fa era primo ministro non avrebbe superato la soglia elettorale è una terribile umiliazione. Bennett ha deciso di risparmiarsi il piacere. Lascia che Ayelet Shaked si goda questa avventura. Durante l’annuncio del ritiro di Bennett, mercoledì sera, Shaked si è presentata con una faccia acida. Non è stata una mancanza di sentimento a farle assumere un’espressione gelida durante le parole sentimentali pronunciate dal suo partner, anche nei suoi confronti. Stava cercando di calcolare il percorso stretto e quasi impossibile che la porterà a superare la soglia elettorale e a entrare nella Knesset. Accanto a lei si trovava il manipolo rimasto nel suo partito, Yamina. Più che la coalizione Bennett-Lapid era un esperimento fallito, Yamina era un esperimento politico alla fine. Bennett è un imprenditore di start-up nel cuore, frenetico durante tutta la sua carriera politica. In un solo decennio dal suo ingresso nella mischia, ha fondato, smantellato e riconfigurato una serie di imprese politiche. È passato dagli “israeliani” alla conquista di Habayit Hayehudi e della Nuova Destra, fino a Yamina e alla brusca inversione di rotta del giugno dello scorso anno. Quest’ultima mossa ha incluso il ritorno alla maggior parte delle sue pompose dichiarazioni durante la campagna elettorale, tranne una: Non permetterò una quinta campagna elettorale. Sciogliere la Knesset e ritirarsi è un errore madornale. Bennett ha fallito nella gestione della sua coalizione, la più complessa che sia mai esistita qui. Tuttavia, ha fatto un buon lavoro nel gestire il governo composto da molti partiti. È stato il primo a includere un partito islamico arabo in una coalizione di governo. Per la maggior parte della vita del governo, questo partito è stato fedele agli accordi di coalizione.

In realtà, è stato Yamina, il piccolo partito che ha ottenuto la premiership e un mucchio di premi, il primo a cedere sotto la pressione. Yamina è il grande fallimento di Bennett. Da un lato non è stato abbastanza saggio da selezionare altri ministri come Matan Kahana, dall’altro ha trascurato i suoi stessi legislatori, che hanno vissuto l’inferno in terra. Alcuni di loro scelsero di abbandonarlo per dedicarsi alle persone che li stavano insultando e umiliando.

Il volto gioioso di Idit (“È stato bello fino alla fine?”) Silman mercoledì sera, mentre scambiava segreti sussurrati con Yoav Kisch, racconta la storia di una contorta sindrome di Stoccolma politica. Silman è la Patty Hearst della destra israeliana. Al contrario di Amichai Chikli, Nir Orbach e Silman, Kahana, che ha dimostrato una lealtà semplice e totale e si è concentrato sul suo lavoro (con notevole coraggio), viene reclutato pesantemente da Gideon Sa’ar e Benny Gantz, anche senza chiedere un compenso. Il discorso di pensionamento di Bennett è stato una giusta continuazione del modo in cui ha gestito il governo: cercando di essere uno statista e unificatore. Al contrario, alcuni leader dell’opposizione, come Moshe Gafni, lo hanno accompagnato nel suo ultimo viaggio (in politica, per ora) con maledizioni e invettive. Questa era la sua parte ogni volta che saliva sul podio.

La 24esima Knesset ha concluso la sua breve esistenza al termine di una giornata che ha simboleggiato tutto ciò che c’è stato di negativo nell’ultimo anno. La coalizione era invischiata in litigi. Troppi leader dei partiti della coalizione erano convinti di essere destinati alla carica di primo ministro ed erano in costante campagna elettorale, di solito uno contro l’altro. C’erano troppo pochi adulti responsabili e troppi opportunisti. E soprattutto, aveva un’opposizione distruttiva e cinica che sputava sul pubblico e sui suoi elettori, senza linee rosse. È stata tenuta prigioniera da un uomo che sta cercando di sfuggire alla giustizia e che non lascia nulla di intentato per distruggere le fondamenta del giovane esperimento: la democrazia israeliana, conclude Verter.

Dall’altare alla polvere

Così scriveva di lui, ai tempi d’oro per il giovane e ambizioso tecno-colono, Chaim Levinson, altra storica firma di Haaretz: “Due politici vorrebbero che il blocco di destra-ultra-ortodosso ottenesse la maggioranza alla Knesset nelle prossime elezioni in Israele. Uno è il primo ministro Benjamin Netanyahu. L’altro, e non in misura minore, è il presidente di Yamina Naftali Bennett, perché ritiene che questo esito gli dà una reale possibilità di ottenere il posto di primo ministro. Il suo piano è semplice. Se il suo partito fornisce i seggi di cui Netanyahu ha bisogno per poter formare una coalizione di governo, andrà dai leader del blocco anti-Netanyahu – Yair Lapid, Gideon Sa’ar, Avigdor Lieberman, Merav Michaeli e Nitzan Horowitz – e li convincerà a farlo diventare primo ministro minacciando che se non lo faranno, appoggerà Netanyahu. Se ci riesce, vuole ripetere il colpo che ha messo a segno alla fine del 2019, quando Netanyahu lo nominò ministro della Difesa per paura che altrimenti avrebbe appoggiato il presidente di Kahol Lavan, Benny Gantz. Ma questa volta, Bennett punta ancora più in alto. Bennett intende proporre di guidare un governo di emergenza che si concentri sul coronavirus e sulla crisi economica, astenendosi dal trattare questioni controverse. Egli sostiene che un tale governo metterebbe fine al dominio di Netanyahu, ‘riporterebbe il paese alla sanità mentale’ e permetterebbe alle prossime elezioni di ruotare intorno a ideologie concorrenti piuttosto che a un solo uomo.

Egli è convinto che questa proposta sarà accettabile per i capi di tutti i partiti anti-Netanyahu, compresa la sinistra di Meretz, poiché se Meretz – che alcuni sondaggi hanno mostrato non ottenere abbastanza voti per entrare nella Knesset – riuscirà comunque ad entrare, l’ultima cosa che vorrà saranno altre elezioni. Come Haaretz ha precedentemente riportato, Bennett ha recentemente detto in una conversazione privata che ‘Israele ha avuto coalizioni più complicate di questa prima’.

Finora, Bennett è stato attento ad evitare di affiliarsi al blocco pro-Netanyahu o a quello anti-Netanyahu e si è rifiutato di dire se si unirebbe o meno ad un governo guidato da Netanyahu. Ma a giudicare dall’esperienza passata, avrebbe problemi a mandare Netanyahu all’opposizione per paura che i suoi elettori non gli perdonerebbero mai di aver impedito la creazione di un governo di destra. Tuttavia, persone vicine a lui dicono che ora è determinato a sfuggire all’ombra di Netanyahu e a smettere di essere il ‘fustigatore’ del primo ministro, come il capo del partito del Sionismo Religioso, Bezalel Smotrich, lo ha chiamato una volta.

L’ostacolo principale al piano di Bennett è che i sondaggi attualmente non mostrano i risultati che lui vuole. Da quando le liste di partito sono state formalizzate il mese scorso, i media hanno condotto 23 sondaggi, ma solo due di essi mostravano che il blocco di Netanyahu, incluso Yamina, otteneva i 61 seggi necessari. Al contrario, 20 sondaggi prevedevano che il blocco anti-Netanyahu – incluso Yamina ma esclusa la Joint List degli arabi – avrebbe conquistato la maggioranza della Knesset.

Il restante sondaggio, pubblicato su Israel Hayom questo fine settimana, ha rilevato che la Lista Araba Unita entrerebbe nella Knesset e la Joint List otterrebbe 10 seggi, con il risultato che nessuno dei due blocchi avrebbe la maggioranza. Se ciò accadesse, nessuna delle due parti sarebbe in grado di formare una coalizione di governo senza il sostegno di un partito arabo, o almeno la sua astensione. E questo metterebbe a dura prova la promessa di Bennett di evitare altre elezioni”.

Naftali in trincea

Bennett è il “nuovo eroe” estremista, il “tecno colono” diventato uno degli uomini più ricchi d’Israele dopo aver venduto, nel 2006, per 145 milioni di dollari, la “Cyota” una compagnia informatica contro le frodi, che il giovane Naftali, allora ventiquattrenne, aveva fondato nel 1996.

Bennett è l’immagine riuscita, del “Falco” del Terzo Millennio, di fronte al quale anche il “duro” Netanyahu sembra trasformarsi in una “colomba”. Anche i suoi più acerrimi avversari gli riconoscono la capacità di aver saputo coniugare modernità (tecnica e linguaggio della comunicazione ) e tradizione (contenuti e riferimenti storico-ideologici). E su questa base si è spinto a evocare “una Primavera dei valori ebraici”, conquistando consensi anche tra i giovani laici di Tel Aviv. Non può fare a meno della sua “appendice tecnologica”, l’iphone, Nei suoi discorsi, ama citare una massima di Roosevelt: “Parla con dolcezza e portati dietro un grosso bastone”. Sul futuro degli insediamenti, Bennett ha idee molto chiare, che esprime senza girare intorno al concetto: “Non possiamo esistere senza la Giudea e la Samaria (il nome biblico della Cisgiordania, ndr)”. Il suo piano è di annettere il 60% della Cisgiordania (la parte attualmente sotto controllo israeliano) offrendo ai 50 mila palestinesi che vi risiedono la scelta tra la cittadinanza o andarsene.

il “tecno-colono” è stato dei più tenaci ispiratori della contesta legge su “Israele, Stato della nazione ebraica. Durante l’infuocato dibattito parlamentare, aveva rimarcato che “la determinazione paga”. “Ai nostri amici dell’opposizione che si sono mostrati sorpresi che un governo nazionalista abbia passato una legge a beneficio degli insediamenti vogliamo dire che questa è la democrazia”, aveva tagliato corto Bennet.

Per lui una cosa è certa: “Non c’è spazio nella nostra piccola ma stupenda terra dataci da Dio, per un altro Stato”, aveva scandito Bennett ”, nel suo primo discorso alla Knesset (12 febbraio 2013), Da soldato, ha affermato guardando dritto negli occhi il suo intervistatore in un noto talk show televisivo israeliano, “disobbedirei all’ordine di sgomberare un insediamento”. E a dirlo, è uno che ha alle spalle il grado di capitano nelle unità di élite, Sayeret Matkal e Maglan, dell’esercito israeliano .

Non conosce mezze misure, il “tecno-ministro”. Per lui ogni mezzo è lecito se è funzionale a perseguire l’obiettivo supremo: colonizzare e impedire la nascita di uno Stato palestinese sovrano e con un territorio omogeneo, anche se minuscolo. “Rispetto alle idee di cui Bennett è portatore, Marine Le Pen appare una pericolosa gauchiste”, disse a chi scrive Zeev Sternhell, il più autorevole storico israeliano, recentemente scomparso – storici israeliani. “A preoccuparmi – aggiunge – è la sua ostilità verso gli arabi. Quelli come Bennett odiano profondamente gli arabi, in un modo che non consente la coesistenza”. “Nella società israeliana gli imprenditori del settore high tech come lui sono i nuovi modelli, quello che una volta erano i militari”, rimarca Tal Schneider, ex corrispondente di Maariv, che cura il blog politico Plog. “Dalla sua ha il fatto d’essere un volto nuovo. Ma molti non si curano di capire che dietro quella faccia gentile c’è una soluzione dura e miserabile, che va contro le risoluzioni Onu ed è inaccettabile per il mondo”.

Ancora più duro è il giudizio su Bennett dato dall’ex ministra della Giustizia Tzipi Livni, quando accusò Bennett di essere l’istigatore dei coloni, fautore di un disegno sistematizzato in cui i più ortodossi tra gli ebrei vengono mandati a vivere nei Territori palestinesi per “riconquistarli”.

Questo era Bennett neanche due anni orsono. Come passa il tempo…