La Francia nega l'estradizione di 10 ex terroristi: tra loro anche Pietrostefani, mandante dell'omicidio Calabresi

29 Giugno 2022 - 14.46

La Francia nega ancora l’estradizione richiesta da Roma di 10 ex terroristi italiani, arrestati nel 2021 nell’ambito dell’operazione Ombre rosse, tra cui l’ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, condannato in Italia come uno dei mandanti dell’omicidio del commissario Calabresi.

Oltre a Pietrostefani, non presente in aula per motivi di salute, si tratta di Enzo Calvitti (67), Narciso Manenti (65), Giovanni Alimonti (66), Roberta Cappelli (66), Marina Petrella (67), Sergio Tornaghi (63), Maurizio Di Marzio (60), Raffaele Venturi (70), Luigi Bergamin (72).