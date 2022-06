Ucraina, il premier indonesiano, presidente di turno del G20, incontrerà Zelensky e Putin

globalist

22 Giugno 2022 - 15.04

Joko Widodo premier indonesiano e presidente di turno del G20, visiterà Kiev e Mosca a fine giugno per incontrare Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, diventando il primo leader asiatico a incontrare entrambi i capi di Stato dall’inizio della guerra.

Lo ha riferito il ministro degli Esteri indonesiano, Retno Marsudi, spiegando che Widodo si recherà in Ucraina e Russia dopo aver rappresentato l’Indonesia come Paese ospite al vertice del G7 in Germania i prossimi 26 e 27 giugno. Marsudi non ha fornito date ma, secondo i media statali, il presidente indonesiano dovrebbe incontrare l’omologo russo il 30 giugno. La visita di Widodo, ha sottolineato Marsudi, “sottolinea la preoccupazione per le questioni umanitarie, nel tentativo di contribuire a risolvere la crisi alimentare causata dalla guerra, cosi’ come le sue conseguenze”.

Widodo è stato criticato per aver invitato Putin al vertice del G20 che si terrà a Bali a novembre nonostante le accuse di crimini di guerra rivolte alle forze russe schierate in Ucraina. Widodo, da parte sua, ha invitato al summit anche Zelensky, il quale ha accettato e ha affermato che interverra’ in videoconferenza qualora la situazione bellica non gli consenta di lasciare il Paese.