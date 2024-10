L'influencer Giulia Manfrini uccisa da un pesce spada mentre faceva surf in Indonesia

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2024 - 20.34

ATF

È morta trafitta da un pesce spada nelle acque al largo delle isole Mentawai, in Indonesia, Giulia Manfrini, agente di viaggio e influencer molto conosciuta nel mondo del surf italiano. Originaria del Piemonte, la 36enne di Venaria Reale, nel Torinese, si stava allenando con la sua tavola nell’Oceano Pacifico quando, secondo le autorità indonesiane, “un pesce spada è balzato verso Giulia Manfrini, colpendola al petto”.

L’influencer, che era in acqua in cerca di onde, avrebbe cercato di chiedere aiuto agitando le mani dopo essere stata ferita. I primi a soccorrerla sono stati due turisti che, come riportato dai media locali, sono riusciti a portarla a riva nella zona surf di Bengbeng sull’isola di Masokut.

A confermare l’incidente è stato Lahmudin Siregar, responsabile della gestione dei disastri delle isole Mentawai, noto punto di ritrovo per surfisti, che ha ricevuto informazioni dal capo del sottodistretto di Southwest Siberut. Il corpo di Giulia Manfrini si trova attualmente presso il Centro sanitario Pei Pei, in attesa di essere trasferito via mare a Padang e successivamente rimpatriato in Italia.

Il trasferimento presso il Centro sanitario Pei Pei Pasakiat Taileleu è stato purtroppo inutile: Giulia Manfrini è deceduta poco dopo il ricovero a causa delle gravi ferite riportate. Gli esami medici hanno infatti rivelato un taglio di circa cinque centimetri nella parte superiore sinistra del torace.

La tragica scomparsa di Giulia Manfrini, nata e cresciuta a Venaria, dove risiedono i suoi genitori, e trasferitasi da qualche tempo in Portogallo, ha scosso la comunità dei surfisti italiani e internazionali. Numerosi i messaggi di cordoglio lasciati sul suo profilo Instagram.

Laureata in giurisprudenza all’Università di Torino, Giulia ha sempre amato gli sport. Fin da piccola, si era dedicata agli sport invernali, diventando maestra di sci e soprattutto di snowboard, disciplina che l’ha portata a partecipare a tre edizioni delle Universiadi invernali. Negli anni, la passione per il mare ha preso il sopravvento, portandola a specializzarsi nel surf, che praticava da tempo in tutto il mondo. Aveva inoltre fondato un’agenzia di viaggi specializzata in escursioni e vacanze sportive e, grazie ai social media, era diventata una figura di riferimento per gli appassionati di sport.