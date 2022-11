Indonesia: forte terremoto sull'isola di Giava, decine di morti

globalist Modifica articolo

21 Novembre 2022 - 10.50

È di almeno 14 morti e 17 feriti in Indonesia il bilancio di un forte terremoto che ha fatto tremare l’isola principale dell’arcipelago, quella di Giava, in cui si trova anche la capitale Giacarta. Lo riferiscono le autorità locali. L’Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs), che ha riferito che si è trattato di un sisma di magnitudo 5.6, ha individuato l’epicentro nella regione di Cianjur, nella provincia di Giava occidentale, a una profondità di 10 chilometri. Decine gli edifici danneggiati nel distretto di Cianjur. Nella capitale molte persone sono scese per strada: i palazzi hanno tremato per oltre tre minuti e alcuni sono stati evacuati. I terremoti si verificano frequentemente in tutto l’arcipelago, ma è raro che vengano avvertiti a Giacarta.

L’Indonesia, vasto arcipelago di oltre 270 milioni di persone, è spesso colpita da terremoti, eruzioni vulcaniche e tsunami a causa della sua posizione sull cosiddetto `anello di fuoco´, un arco di vulcani e linee di faglia nel bacino del Pacifico. A febbraio un terremoto di magnitudo 6,2 ha provocato almeno 25 morti e 460 feriti nella provincia di Sumatra occidentale. A gennaio 2021 un terremoto di magnitudo 6,2 ha provocò oltre 100 morti e quasi 6.500 feriti nella provincia di Sulawesi occidentale. Nel 2004 un potente terremoto e tsunami nell’Oceano Indiano causò quasi 230mila morti in una decina di Paesi, la maggior parte dei quali in Indonesia.