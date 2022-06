Crisi alimentare, la Russia risponde alle accuse: "E' colpa di Kiev, noi non impediamo l'esportazione di grano"

globalist

22 Giugno 2022 - 11.06

Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha risposto alle accuse rivolte a Mosca di voler provocare una crisi alimentare tramite il blocco dell’export del grano ucraino. “Sono intrinsecamente false”.

“Vorrei sottolineare che la parte russa non ha mai impedito e non impedisce l’esportazione di grano dai porti ucraini del Mar Nero”, ha detto Zakharova in un briefing a Mosca.

“Tutto questo è stato creato da Kiev, le autorità ucraine hanno installato circa 420 mine di ancoraggio nel Mar Nero e nel Mar d’Azov. Kiev ha bloccato e detiene 70 navi straniere provenienti da 16 paesi”