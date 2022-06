Mélenchon attacca Macron: "Totale disfatta di quelli che volevano dare lezioni a tutti"

globalist

19 Giugno 2022 - 22.01

Che accadrà in Francia? L’esito del secondo turno delle elezioni legislative in Francia ha portato una “totale disfatta del partito presidenziale” mentre “nessuna maggioranza si profila”. Lo ha detto Jean-Luc Mélenchon, leader dell’alleanza di sinistra Nupes, commentando le prime proiezioni.

“E’ il fallimento morale delle persone che danno lezioni a tutti, senza fermarsi, che affermano di essere la diga di estrema destra e che avrà avuto il risultato di rafforzare la propria presenza nei banchi parlamentari”, ha commentato, secondo quanto riporta il sito del quotidiano francese Le Figaro. A giudizio di Mélenchon “il macronismo ha fatto precipitare il Paese in un vicolo cieco”.

Ai marconisti che fanno appello al superamento delle divisioni, ha replicato in modo polemico: “Non c’è divisione da superare con noi perché non siamo dello stesso mondo, non abbiamo gli stessi valori, non vediamo lo stesso futuro”, ha detto.