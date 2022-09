Jean-Luc Mélenchon: "Mi riconosco nel programma dell'Unione popolare di De Magistris"

globalist

7 Settembre 2022 - 23.22

Preroll

Un aiuto insperato per una lista che non parte con il favore del pronostico: “Mi riconosco nel programma dell’Unione popolare, sia dal punto di vista sociale, perché propongono un salario minimo, il pensionamento a 60anni, proprio come noi e poi abbiamo in comune con De Magistris le stesse visioni di interesse umano, come quelle ecologiche, in particolare l’acqua».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto a Tg2 Post, Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra francese e del partito «La France Insoumise», in Italia per sostenere la corsa alle politiche del 25 settembre di Unione Popolare, la formazione guidata da Luigi De Magistris.