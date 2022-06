Kiev sta negoziando la riapertura di McDonald's in Ucraina

globalist

19 Giugno 2022

Via dalla Russia ma forsa torna in Ucraina: il ministero degli Esteri ucraino sta negoziando la riapertura dei McDonald’s in Ucraina. Lo ha annunciato il ministro Dmytro Kuleba. Con l’inizio dell’invasione russa McDonald’s, come molte altre società, ha sospeso l’attività in Ucraina per motivi di sicurezza. Ma il ministero degli esteri ritiene che ora ci siano le condizioni per riprendere il lavoro. Lo scrive Ukrinform.

«Qualche settimana fa abbiamo contattato l’ufficio ucraino e poi il quartier generale di McDonald’s negli Stati Uniti. Abbiamo anche sollevato questo problema durante i colloqui ufficiali con il governo degli Stati Uniti poiché McDonald’s è uno dei marchi americani più famosi. Il processo sta andando avanti», ha scritto Kuleba

Il primo McDonald’s in Ucraina è stato aperto a Kiev il 24 maggio del 1997. L’azienda ha più di 100 strutture in 25 città ucraine, che attualmente sono chiuse per motivi di sicurezza.