Il ministro britannico: "In termini di armi di artiglieria la Russia supera l'Ucraina 20 a 1"

16 Giugno 2022 - 22.45

La guerra continua: la Russia supera l’Ucraina in termini di armi di artiglieria 20 a 1, ma l’Occidente intende continuare a fornire armi a Kiev. Lo ha affermato il segretario alla Difesa britannico, Ben Wallace.

“In alcune aree [le truppe ucraine] sono certamente in inferiorità numerica, 20-1 in alcune sacche”, ha detto Wallace dopo una riunione dei ministri della Difesa della Nato a Bruxelles, come citato da Sky News.

I Paesi europei e gli Stati Uniti hanno iniziato a rifornire l’Ucraina di artiglieria a lungo raggio, ha osservato Wallace, aggiungendo che questo potrebbe consentire a Kiev di compiere “progressi significativi nell’Est del Paese”.

Il Regno Unito ha acquistato e ristrutturato più di 20 obici semoventi M109 da una società belga che sarà inviata in Ucraina, ha affermato Wallace.