Israele, la minaccia viene dall'interno: viaggio nel mondo degli haredim

Umberto De Giovannangeli

12 Giugno 2022 - 17.13

Preroll

Israele, la minaccia viene dall’interno. E’ la minaccia “nera” del fondamentalismo ebraico. Un fondamentalismo che ha nel mondo degli haredim la sua punta più compatta e agguerrita.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Minaccia interna

Middle placement Mobile

A raccontarlo è una delle firme più autorevoli del giornalismo israeliano: Anshel Pfeffer.

Dynamic 1

Scrive su Haaretz: “Lunedì sera, mentre i leader della coalizione cercavano di convincere Mazen Ghanaim e Ghaide Rinawie Zoabi a non votare contro la legge sui regolamenti in Cisgiordania, in un altro corridoio della Knesset c’erano movimenti intriganti. Rappresentanti della coalizione sono stati visti più volte entrare nell’ufficio del deputato di United Torah Judaism Yisrael Eichler, che si stava incontrando con altri membri del comitato politico della comunità chassidica di Belz. È possibile che il legislatore ultraortodosso fosse l’arma segreta della coalizione con cui rompere il pareggio e approvare la legge?

Alla fine il pareggio non c’è stato, perché Ghanaim e Rinawie Zoabi hanno votato contro, mentre gli altri tre membri della Lista Araba Unita, il partito di Ghanaim, si sono astenuti. Quindi Eichler non avrebbe potuto cambiare nulla. E comunque nega tutto. Ma alcuni dei suoi colleghi sono convinti che si sia parlato seriamente di un accordo una tantum che avrebbe incluso alcuni gesti della coalizione in cambio del fatto che Eichler non avrebbe votato insieme al resto dell’opposizione. E se ne hanno parlato una volta, forse ci saranno altre occasioni per la coalizione di sperare in un aiuto da parte sua e di altri legislatori haredi. Sembra poco plausibile. Dopo tutto, UTJ e Shas sono i “partner naturali” del Likud, come li chiama Benjamin Netanyahu. Odiano questa coalizione, con il suo ministro delle Finanze Avigdor Lieberman, che ha giurato di ridurre i finanziamenti alle istituzioni haredi, e sono uniti nella campagna di ritorno di Netanyahu. Ma d’altra parte, un anno all’opposizione è un periodo lungo per i partiti Haredi, e tutti i tipi di problemi comunali, quelli che sono stati risolti così facilmente quando erano al governo e governavano la Commissione Finanze della Knesset, devono ancora essere affrontati. Come lo status di bilancio delle scuole di Belz, per esempio.

Dynamic 2

Se un politico haredi ha intenzione di rompere le righe, Eichler è forse il candidato più probabile. Il suo compito alla Knesset è quello di rappresentare il suo rabbino, il leader della setta chassidica di Belz, Yissachar Dov Rokeach. Essendo uno dei più grandi gruppi chassidici, Belz ha un posto riservato nella lista elettorale dell’UTJ, nominata da Rokeach. Eichler è stato la sua scelta per molti anni.

Rokeach, che è noto per le sue posizioni “di sinistra” su questioni come l’occupazione, ha cambiato gli allineamenti politici di Belz in passato. Cinquant’anni fa ha rotto con il partito antisionista Eda Haredit e si è unito ad Agudat Yisrael, il primo partito ultraortodosso in corsa alle elezioni. Quando Agudat Yisrael si è divisa negli anni ’80, invece di rimanere con gli altri rabbini chassidici, si è unito al Degel Hatorah della comunità “lituana”. Rokeach è un oppositore e, se ritiene che sia nell’interesse della sua Belz, è capace di andare contro il consenso haredi.

Dynamic 3

Eichler non è l’unico legislatore Haredi che serve alla Knesset come rappresentante personale di un rabbino. Mercoledì scorso, Yaakov Litzman dell’UTJ ha dato l’addio alla Knesset dopo 23 anni. Nessuno dei suoi colleghi che sono saliti sul podio per elogiare i suoi decenni di servizio pubblico, compresi i membri della coalizione come il leader di Kahol Lavan e il Ministro della Difesa Benny Gantz, ha menzionato il vero motivo per cui Litzman se ne va.

Litzman è stato costretto a dimettersi nell’ambito di un patteggiamento con l’ex procuratore generale Avichai Mendelblit. Se avesse insistito a rimanere, sarebbe stato incriminato per aver abusato della sua precedente posizione di viceministro della Sanità (è stato poi nominato ministro della Sanità) per cercare di impedire l’estradizione in Australia di Malka Leifer, accusata di aver abusato sessualmente di decine di studentesse del liceo femminile Haredi di Melbourne.

Dynamic 4

Nessuno dei suoi colleghi ha menzionato l’uomo senza il quale Litzman non sarebbe mai arrivato alla Knesset e non sarebbe mai stato ministro: Il rabbino Yaakov Alter, leader della dinastia Ger, la più grande setta hassidica di Israele. Come Eichler, Litzman deve la sua elevazione dall’oscurità ad Alter, che custodisce fanaticamente la sua privacy. E proprio come Rokeach, Alter ha una sua politica indipendente e potrebbe decidere di avvicinarsi alla coalizione.

I politici haredi hanno la lodevole e piuttosto pittoresca pratica di nominare un assistente responsabile delle “richieste pubbliche”, al quale chiunque può rivolgersi per chiedere aiuto. Litzman ha dichiarato, al momento del suo pensionamento la scorsa settimana, che il suo ufficio si è occupato, dal 1999, quando è diventato MK, di non meno di 615.000 richieste pubbliche. Ha sempre fatto un gran parlare del fatto che il suo ufficio non ha mai fatto discriminazioni e ha aiutato tutti coloro che hanno chiamato, haredi, laici, ebrei e arabi.

Dynamic 5

Ma Litzman era un vero servitore pubblico o solo un soldato del suo Rebbe?

Il suo servizio pubblico non si è certamente esteso alle presunte vittime di Leifer o alle vittime di altri criminali sessuali che ha cercato di aiutare a ricevere migliori condizioni in prigione e sentenze più brevi. Come nel caso di Leifer, faceva parte del codice Haredi cercare di tenere i membri della comunità ultraortodossa fuori dalla prigione. Ma anche le vittime appartenevano alla comunità, i suoi membri più vulnerabili. Litzman sarà ricordato per le circostanze in cui è stato costretto a lasciare la Knesset e per essere stato ministro della Sanità quando la prima ondata di Covid-19 è arrivata in Israele.

Non c’è motivo di attribuire la colpa principale dei fallimenti del governo ai primi mesi della pandemia. In definitiva, il sistema sanitario israeliano si è dimostrato straordinariamente resistente. Anche la reazione disordinata alla prima ondata di infezioni non può essere imputata a Litzman, poiché l’allora primo ministro Benjamin Netanyahu aveva assunto il controllo della campagna contro il coronavirus e Litzman era stato ampiamente messo da parte.

Ma c’è un aspetto per cui la storia dovrebbe giudicarlo. In quelle settimane cruciali, non riuscì a servire la sua stessa comunità. Conosceva tutti i dettagli del virus. Aveva partecipato a tutti i briefing con gli esperti. Eppure, ha appoggiato i rabbini Haredi quando all’inizio si sono rifiutati di chiudere le loro sinagoghe, le loro scuole e le loro yeshiva, mentre il resto di Israele era già in isolamento.

Hanno accettato di chiudere anche le loro istituzioni solo quando dalle comunità haredi degli Stati Uniti e della Gran Bretagna sono arrivate notizie di centinaia di morti, a dimostrazione che lo studio della Torah, pur con tutte le sue qualità, non protegge dal coronavirus. Ma era troppo tardi per prevenire un livello sproporzionato di infezioni tra gli ultraortodossi.

Litzman avrebbe potuto agire diversamente. Avrebbe potuto esortare i rabbini ad agire molto prima. I suoi avvertimenti avrebbero avuto più peso di quelli degli epidemiologi laici. Ma non è stato un servitore del pubblico, nemmeno della sua stessa comunità. Invece, ha usato il suo potere all’interno del governo, come servitore dei rabbini, per ostacolare i tentativi di far rispettare il blocco nelle aree Haredi.

È così che funziona la politica Haredi. I rabbini sanno cosa è meglio per i loro seguaci. Nominano i candidati per i quali la comunità vota. Litzman è il secondo politico haredi veterano costretto a dimettersi nell’ultimo anno a seguito di un patteggiamento. Arye Dery di Shas ha lasciato la Knesset piuttosto che affrontare le accuse di evasione fiscale. A Litzman va riconosciuto il merito di non aver mai usato la sua posizione politica per arricchirsi e di aver sempre seguito le istruzioni dei suoi rabbini. Dery si è ripetutamente trovato coinvolto in indagini per corruzione personale e ha trattato i suoi rabbini come timbri di gomma nel corso degli anni. Ma entrambi sono sintomi dello stesso problema. Che siano in coalizione o all’opposizione, i deputati haredi non rappresentano le loro comunità, ma gli interessi dei rabbini, che continueranno a detenere un potere sproporzionato nella disfunzionale democrazia israeliana”.

Così Pfeffer.

Il mondo degli haredim

“È più facile ammettere l’odio per gli Haredim che invidiarli – dice Yossi Klein, tra i giornalisti che più ha indagato sul mondo degli ultraortodossi -. È più facile dare espressione all’odio che all’invidia. Noi invidiamo gli Haredim e li odiamo. L’invidia è per l’obbedienza, la testardaggine e il comportamento da gregge. Cose che non lo hanno la sinistra moderata né quella radicale: cioè, sono un pubblico vario e sfaccettato, ma si uniscono come un tutt’uno quando (noi) il nemico incombe alle porte. La loro manifestazione di identità religiosa e politica suscita in noi forti sentimenti di invidia. L’orgoglio e il disprezzo per ciò che gli altri possono pensare. Sono parte della strada, ma non vi sono assimilati. Sì, dicono, è così che siamo, siamo diversi. Vedi la barba, il cappotto lungo e lo shtreimel? Così ora sai dove viviamo, cosa mangiamo e per chi votiamo. Noi che siamo così attenti a non etichettare automaticamente un Mizrahi vestito da kippah come destro e un ragazzo con gli occhiali su uno scooter come mancino, siamo sbalorditi da come vanno dritti insieme allo stereotipo della diaspora ashkenazista che abbiamo creato per loro. Non sono al di sopra della legge, non si oppongono nemmeno. Ma hanno delle leggi proprie, ed è meglio che non li disturbiate con le vostre leggi. Voi vi prendete cura della vostra salute, e noi ci prenderemo cura della nostra. Nessun poliziotto che valorizzi la sua vita oserà entrare a Bnei Brak sullo Yom Kippur per controllare se la gente prega nelle capsule obbligatorie, e chiunque voglia ringraziarli per avergli permesso di guidare fino alla spiaggia sullo Shabbat dovrebbe ricordare che lui stesso ha contribuito a finanziarli con le tasse che gli sono uscite di tasca. Li invidiamo e li odiamo perché sono stati i primi a notare che la “solidarietà” è una sciocchezza e l'”unità” è una barzelletta. Sono stati i primi a capire che è ogni tribù per se stessa. Invidiamo i loro politici che hanno Bibi per le palle. Oh come vorremmo poter dire lo stesso dei nostri politici! Li invidiamo e li odiamo per l’abilità e la velocità con cui approfittano della debolezza della nostra democrazia”.

Una lettera illuminante

A vergarla sono alcune tra le più importanti organizzazioni ebraiche americane, fra cui le federazioni rabbiniche (ortodossa, riformista e conservatrice) contro le violenze di estremisti ebrei in Cisgiordania.

La lettera al Governo israeliano, del gennaio scorso, è firmata da Israel Policy Forum, the Anti-Defamation League, Central Conference of American Rabbis, National Council of Jewish Women, Rabbinical Assembly, Union for Reform Judaism and United Synagogue of Conservative Judaism.

Eccone il testo: “Primo Ministro Naftali Bennett, Ministro degli Esteri Yair Lapid .Ministro della Difesa Benny Gantz. Stato di Israele

Scriviamo per condannare con la massima fermezza il terrorismo e la violenza politica in corso commessi da estremisti ebrei israeliani in Cisgiordania contro palestinesi, civili israeliani e soldati dell’Idf. L’ultimo esempio di estremisti filmati mentre danno fuoco a un’auto e attaccano violentemente palestinesi e attivisti israeliani con bastoni fuori dal villaggio di Burin è particolarmente inquietante, ma non è un incidente isolato. Questa tendenza inquietante non deve essere condannata solo a parole, ma affrontata attraverso un’azione inequivocabile da parte del governo israeliano e dell’apparato di sicurezza. Riconosciamo che questi atti sono perpetrati da un piccolo gruppo di radicali. Riconosciamo anche che questo non è un problema unilaterale e che gli israeliani sono anche vittime di continui e crescenti attacchi da parte dei palestinesi. Ma gli attacchi da parte degli israeliani sono aumentati costantemente e si sono intensificati nell’ultimo anno, e come organizzazioni ebraiche pro-Israele, siamo profondamente preoccupati da queste tendenze e vi chiediamo di affrontarle. Questi attacchi sono un affronto allo stato di diritto di Israele, alla democrazia israeliana e ai valori ebraici, mentre minano l’immagine di Israele e le relazioni con il governo degli Stati Uniti, il popolo americano e gli ebrei americani. Rendono più difficile apprezzare le legittime e continue esigenze di sicurezza di Israele e gli sforzi per risolvere il conflitto israelo-palestinese.

Esortiamo l’intero governo israeliano a unirsi in una forte condanna contro questi atti, a lavorare con decisione per individuare i responsabili, e ad affrontare le crescenti minacce poste da questi estremisti con la determinazione e la serietà che questa grave situazione richiede”.

Un appello caduto nel vuoto.

Quando la violenza dei coloni si unisce al fanatismo, politicamente condizionante, degli Haredim, la miscela è esplosiva. E può far crollare la democrazia in Israele.