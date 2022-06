Ucraina, arrivata la commissione indipendente Onu che deve indagare sui crimini di guerra russi

globalist

11 Giugno 2022 - 21.57

Guerra in Ucraina e crimini di guerra: la commissione internazionale indipendente dell’Onu che deve indagare sui crimini legati all’aggressione russa è arrivata in Ucraina.

L’ha annunciato su Facebook Olena Kondratyuk, vicepresidente della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ricordando che l’organismo indipendente «è stato istituito per registrare le violazioni dei diritti umani, del diritto umanitario internazionale e altri crimini legati all’aggressione russa. Il compito principale è identificare i sospetti, raccogliere prove e preparare i materiali in modo che nessuno sfugga alla pena». In particolare la commissione deve indagare sui crimini avvenuti nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy tra fine febbraio e marzo 2022.

«La Verkhovna Rada attribuisce grande importanza al lavoro della commissione ed è pronta a promuovere appieno le sue attività», ha assicurato Kondratyuk, ricordando che «le nostre forze dell’ordine stanno indagando su oltre 16.000 crimini di guerra e crimini di aggressione commessi dal 24 febbraio 2022, tra cui su oltre 5.000 uccisioni e 6.000 ferimenti di civili e purtroppo, questi numeri crescono ogni giorno. Parallelamente è in corso un’indagine separata sul reato di genocidio».