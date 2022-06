L' Ucraina ha ricevuto i sistemi di comunicazione satellitare da Elon Musk

globalist

11 Giugno 2022 - 21.44

Una scelta di campo che si è manifestata fin dai primi giorni di guerra: le forze armate ucraine hanno ricevuto nuovi sistemi di comunicazione satellitare Starlink dal fondatore e ceo di SpaceX, Elon Musk.

In un messaggio pubblicato oggi su Twitter, il ministero della Difesa ucraino ha dichiarato: “Il multitasker Elon Musk riesce non solo a lavorare sui preparativi per la missione su Marte, ma anche a trasmettere gli Starlink alla nostra intelligence così necessari per le loro missioni speciali. L’esercito dell’Ucraina difende la libertà sulla Terra in modo che possa essere stabilita anche su Marte”.