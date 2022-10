Elon Musk: "La Russia sta cercando di uccidere Starlink in Ucraina"

globalist Modifica articolo

15 Ottobre 2022 - 11.00

Elon Musk, il patron di Tesla e SpaceX, afferma che la Russia sta cercando di “uccidere” i servizi satellitari Starlink in Ucraina e che il sistema potrebbe smettere di funzionare indipendentemente dalle risorse investite nella sua protezione.

“Starlink è solo un sistema di comunicazioni che funziona ancora sul fronte di guerra, altri sono tutti morti. La Russia sta attivamente cercando di uccidere Starlink. Per salvaguardarlo, SpaceX ha dirottato enormi risorse verso la difesa. Anche così, Starlink potrebbe ancora morire”, ha detto Musk con un post su Twitter.

SpaceX ha notificato al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti a settembre che non può più donare i suoi servizi Starlink all’Ucraina e ha chiesto invece al governo degli Stati Uniti di finanziarli. Secondo il rapporto SpaceX, quest’anno la società ha speso oltre 120 milioni di dollari per donare i suoi servizi Starlink all’Ucraina e prevede che potrebbe costare circa 400 milioni di dollari per continuare a fornire l’anno prossimo questi servizi.

Il vice segretario stampa del Pentagono Sabrina Singh ha dichiarato che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è “in comunicazione” con SpaceX per quanto riguarda i servizi satellitari Starlink per l’Ucraina. Il portavoce ha aggiunto che gli Stati Uniti potrebbero collaborare con altre entità di comunicazioni satellitari (Satcom) oltre a SpaceX per fornire all’Ucraina servizi cruciali.

Starlink è una rete satellitare di nuova generazione progettata per fornire accesso a internet a banda larga in tutto il mondo. Il progetto è stato lanciato a febbraio 2018 e a partire da settembre Musk ha annunciato che il provider satellitare internet è ora disponibile in tutti i continenti.

Il 26 febbraio, il ministro per la Transizione digitale ucraino Mykhailo Fedorov ha chiesto a Musk di fornire all’Ucraina stazioni Starlink e l’accesso a internet via satellite. Subito dopo, Musk ha confermato che il servizio Starlink era attivo in Ucraina e ha promesso di consegnare più terminali nel Paese. SpaceX ha lanciato in orbita più di 2.300 satelliti Starlink.