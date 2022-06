Ucraina, il consigliere di Zelensky ammette: "Perdiamo in battaglia tra 100 e 200 soldati al giorno"

globalist

9 Giugno 2022 - 22.32

Guerra in Ucraina, una strage in tutte e due i fronti. Solo che gli ucraini sono meno dei russi, L’Ucraina sta perdendo in battaglia tra 100 e 200 soldati al giorno.

Lo ha detto in un’intervista alla Bbc Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, secondo cui l’esercito di Kiev per combattere con i russi ha bisogno di centinaia, non di una manciata, dei più potenti sistemi d’artiglieria che l’Occidente può fornirle.

Zelensky al vertice Nato

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky parteciperà al vertice della Nato in programma a Madrid il 29-30 giugno. Lo ha reso noto il vicesegretario generale dell’Alleanza, Mircea Geoana, a `Politico´. Lo riporta Unian. «Il presidente Zelensky parteciperà in un modo o nell’altro al nostro vertice», ha dichiarato.