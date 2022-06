Ucraina, l'appello della Ue: "Non comprate il grano che i russi hanno rubato a Kiev"

globalist

9 Giugno 2022 - 14.31

Il portavoce dell’Ue Peter Stano, ha lanciato un appello ai paesi acquirenti del grano esportato dalla Russia.

“Sappiamo che Mosca sta cercando di esportare verso altri Paesi il grano saccheggiato in Ucraina. È stato reso noto che ad esempio in passato ha cercato di vendere all’Egitto del grano e l’Egitto lo ha rifiutato”.

“L’Unione europea sta chiedendo ai tutti i partner di non comprare nulla che sia stato saccheggiato dai russi in Ucraina. E cerchiamo di fare in modo, con tutti i mezzi che abbiamo, che questo non accada”, ha aggiunto.