Lpr, Russia: la Repubblica popolare di Luhansk nomina un nuovo primo vice-ministro

9 Giugno 2022 - 18.53

Nell’autoproclamata “Repubblica popolare di Luhansk” (Lpr), una delle regioni separatiste dell’Ucraina, è ststo nominato un nuovo vice primo ministro: si tratta di Vladislav Kuznetsov, ex vice governatore della regione russa di Kurgan. La sua nuova nomina è stata annunciata tramite il sito pro-Cremlino Gazeta.ru.

La Lpr è una delle due aree controllate dai separatisti in Ucraina – fondata nel 2014 in seguito all’annessione della Crimea alla Russia – l’altra è la Repubblica popolare di Donetsk (Dpr).

Il presidente russo Vladimir Putin ha riconosciuto entrambe le entità come indipendenti a febbraio.

Nella Dpr, Vitaly Khotsenko del ministero dell’Industria e del Commercio russo è stato nominato capo del governo, secondo Interfax.(Segue)

L’agenzia di stampa russa ha riportato che il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha confermato le nomine dei due ex funzionari russi.

Alla domanda durante una conferenza stampa sulla possibilità di ulteriori nomine simili, Peskov avrebbe detto: “Questo dipenderà dalla scelta delle persone che vivono in queste aree liberate. Viviamo in un mondo in cui nulla può essere escluso”.