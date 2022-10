Ucraina, Kiev annuncia: "La liberazione del Lugansk è cominciata"

globalist Modifica articolo

5 Ottobre 2022 - 19.19

Guerra in Ucraina, la controffensiva di Kiev non si ferma: «La liberazione della regione di Lugansk è iniziata, diversi insediamenti sono già stati liberati dagli invasori russi»: lo ha annunciato il capo dell’amministrazione militare regionale Sergy Gaidai in un videomessaggio, come riporta Unian. Gaidai non ha specificato il nome degli insediamenti liberati.

Gaidai ha sottolineato la necessità «di sminare il territorio perché, in particolare a Kreminna, gli occupanti stanno spargendo mine progettate per mutilare le persone e strappare gli arti».

Gaidai ha parlato anche della consegna di aiuti umanitari a Bilogorivka e ha pubblicato un video: «Abbiamo visitato il villaggio per la prima volta dopo tanti mesi di guerra. È stato completamente distrutto, ma non si è mai arreso agli occupanti. I 15 residenti locali sono finalmente liberi di uscire e sono felici di vedere i propri connazionali», ha aggiunto.

L’ intelligence britannica, Forze armate Kiev avanzano con successo su due fronti

L’Ucraina continua a fare progressi contro le truppe russe nelle offensive sul fronte nord-orientale e meridionale. Lo ha affermato il ministero della Difesa di Londra nel consueto aggiornamento dell’intelligence britannica. Nel comunicato si legge che le forze ucraine hanno ora occupato una parte significativa del territorio a est del fiume Oskol, nella regione di Kharkiv. Le formazioni ucraine sono avanzate oltre il fiume fino a 20 chilometri dentro la zona di difesa russa, verso il centro di rifornimento della citta’ di Svatove, situata nella regione di Luhansk. «E’ molto probabile che l’Ucraina possa ora colpire la strada chiave Svatovo-Kremennaya (…) il che limitera’ ulteriormente la capacita’ della Russia di rifornire le sue unita’ a est», afferma il rapporto.

Ucraina: immagini social di truppe Kiev in villaggio Luhansk, prima volta

Una foto che circola sui social mostra soldati ucraini attorno al cartello stradale del villaggio di Hrekivka, nella parte orientale della regione di Luhansk. Lo riferisce la Cnn. Se confermato sarebbe la prima volta dall’inizio del conflitto che l’esercito ucraino avanza in questa regione, che la Russia ha annunciato illegalmente di aver annesso.

Negli ultimi giorni, le forze ucraine si sono avvicinate al Luhansk da diverse direzioni, partendo dai successi nelle offensive nelle regioni di Kharkhiv e Donetsk. Sui social sono apparse anche immagini di soldati ucraini a Terny, nel Donetsk. Questa città si trova a 20 km da Kreminna, nel Luhansk, dove i russi hanno stabilito la loro linea difensiva dopo aver preso terreno nelle regioni di Donetsk e Kharkiv