Ucraina, il porto di Berdyansk è di nuovo operativo: in settimana partono i primi carichi di grano

8 Giugno 2022 - 16.25

Il porto di Berdyansk è stato riaperto, l’importante scalo ucraino vedrà partire le prime navi con a bordo grano già in questa settimana. Lo ha dichiarato un membro del consiglio dell’autoproclamata amministrazione militare-civile della regione di Zaporizhzhia, Vladimir Rogov, all’agenzia di stampa russa Tass.

“È tutto pronto per mandare il carico. Il primo carico sarà molto probabilmente il grano, che, in effetti, è molto qui, tutti gli elevatori sono pieni”, ha affermato Rogov. Per far ripartire il porto, è stato necessario procedere a sminare tutta l’aera.