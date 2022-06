Ucraina, gli Usa autorizzano il sequestro di due aerei di Roman Abramovich

globalist

7 Giugno 2022 - 09.34

Preroll

Un giudice federale di New York ha firmato un mandato che autorizza il sequestro di due aerei di proprietà di Roman Abramovich, milionario russo ed ex proprietario del Chelsea. Si tratta di un Boeing 787-8 Dreamliner e di Gulfstream G650ER che, secondo i procuratori federali, hanno fatto rotta lo scorso marzo in Russia in violazioni alle restrizioni sulle esportazioni imposte dagli Usa dopo l’attacco all’Ucraina.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Secondo i documenti della corte federale il Boeing, dal valore di 350 milioni di dollari, si troverebbe attualmente a Dubai, mentre il Gulfstream sarebbe in Russia. Secondo una dichiarazione giurata di un agente dell’Fbi, Abramovich “possiede o controlla i due aerei attraverso una serie di shell companies”, riporta il sito di Cnbc.